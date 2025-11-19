AccueilVidéosNadal a trouvé un partenaire : "Un an après plus tard, quel...
Nadal a trouvé un parte­naire : « Un an après plus tard, quel bonheur de retrouver les courts et de m’en­traîner avec toi ! La prochaine fois, je serai plus fort »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Un an jour pour jour après avoir disputé le dernier match de sa carrière, Rafael Nadal a partagé le court ce mercredi avec la Philippine Alexandra Eala, 50e mondiale et membre de la Rafa Nadal Academy. 

« Un an plus tard, quel bonheur de retrouver les courts de tennis ! C’était génial de m’en­traîner avec toi Alex ! La prochaine fois, je serai plus fort », s’est réjoui l’homme aux 14 Roland‐Garros sur les réseaux sociaux. 

Que le temps passe vite !

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 15:04

