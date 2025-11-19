Un an jour pour jour après avoir disputé le dernier match de sa carrière, Rafael Nadal a partagé le court ce mercredi avec la Philippine Alexandra Eala, 50e mondiale et membre de la Rafa Nadal Academy.
« Un an plus tard, quel bonheur de retrouver les courts de tennis ! C’était génial de m’entraîner avec toi Alex ! La prochaine fois, je serai plus fort », s’est réjoui l’homme aux 14 Roland‐Garros sur les réseaux sociaux.
One year later, it felt great to be back on a tennis court !— Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 19, 2025
It was great to practice with you @AlexEala05 ! Next time I will be stronger 😉 pic.twitter.com/XMHkkVvfWh
Que le temps passe vite !
