Battu en double après avoir eu une balle de double break (5–2) dans la dernière manche, le numéro 1 mondial venu en Autriche pour quali­fier la Serbie pour la phase finale a moyen­ne­ment apprécié la plaisanterie.

Il a donc séché la confé­rence de presse, sûre­ment d’abord extrê­me­ment déçu de ne pas finir premier de la poule puis d’es­pérer une très hypo­thé­tique deuxième place pour conti­nuer à rêver au sala­dier d’argent.

Cette deuxième place est encore plus hypo­thé­tique pour la France, on peut même parler de miracle car son bilan est encore moins ruti­lant que la Serbie, la faute encore et encore à un choix plus que discu­table d’ali­gner Gasquet jeudi dernier lors de la rencontre contre une équipe tchèque très faible.

D’ailleurs cette idée de quali­fier les meilleurs deuxièmes dans une compé­ti­tion où sont déjà alignées 18 équipes ne rime fina­le­ment pas à grand chose. Les orga­ni­sa­teurs ont sûre­ment voulu rajouter du suspens, mais une fois de plus leur mécon­nais­sance du jeu tennis a encore frappé.