La réac­tion de Jannik Sinner après la victoire de l’Italie en finale contre l’Espagne

Grand absent des phases finales de la Coupe Davis pour l’Italie après avoir aidé son oays à remporter les deux dernières éditions, Jannik Sinner a vu ses compa­triotes réaliser un incroyable triplé ce dimanche.

Quelques minutes après la victoire de Flavio Cobolli, le numéro 2 mondial, qui vient juste de s’en­voler pour les Maldives, a publié un message de féli­ci­ta­tions comme le rapporte le site Ubitennis.

« Félicitations pour cette incroyable victoire », a réagit Sinner, visi­ble­ment heureux pour ses copains. 

Il faut dire qu’un triplé est un acte raris­sime dans cette compétition. 

Publié le lundi 24 novembre 2025 à 14:14

