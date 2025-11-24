Grand absent des phases finales de la Coupe Davis pour l’Italie après avoir aidé son oays à remporter les deux dernières éditions, Jannik Sinner a vu ses compatriotes réaliser un incroyable triplé ce dimanche.
Quelques minutes après la victoire de Flavio Cobolli, le numéro 2 mondial, qui vient juste de s’envoler pour les Maldives, a publié un message de félicitations comme le rapporte le site Ubitennis.
« Félicitations pour cette incroyable victoire », a réagit Sinner, visiblement heureux pour ses copains.
Il faut dire qu’un triplé est un acte rarissime dans cette compétition.
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 14:14