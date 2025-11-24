De passage en conférence de presse après la défaite en finale de Coupe Davis face à l’Italie, l’équipe d’Espagne était forcément déçue.
Interrogé sur le moment où il a recadré son joueur, Jaume Munar, auteur d’un geste un peu provocateur envers le public lors de son match contre Cobolli, le capitaine, David Ferrer, a tenu à minimiser ce petit incident, qui a malgré tout fait basculer la rencontre dans une autre dimension.
« Le public a été très courtois. Nous n’avons rien à dire à son sujet. Il est normal de soutenir son équipe. Non, j’ai essayé de dire à Jaume qu’il devait se concentrer sur lui‐même et rien d’autre. Il l’a fait. Il a fait un très bon match, un match très serré. Des détails du match qui auraient pu faire la différence, mais rien. Au final, Flavio Cobolli méritait aussi de gagner. Il était très, très concentré au deuxième set, et au troisième set également. Nous devons accepter que c’est le sport et nous devons rester positifs. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 16:40