De passage en confé­rence de presse après la défaite en finale de Coupe Davis face à l’Italie, l’équipe d’Espagne était forcé­ment déçue.

Interrogé sur le moment où il a recadré son joueur, Jaume Munar, auteur d’un geste un peu provo­ca­teur envers le public lors de son match contre Cobolli, le capi­taine, David Ferrer, a tenu à mini­miser ce petit inci­dent, qui a malgré tout fait basculer la rencontre dans une autre dimension.

« Le public a été très cour­tois. Nous n’avons rien à dire à son sujet. Il est normal de soutenir son équipe. Non, j’ai essayé de dire à Jaume qu’il devait se concen­trer sur lui‐même et rien d’autre. Il l’a fait. Il a fait un très bon match, un match très serré. Des détails du match qui auraient pu faire la diffé­rence, mais rien. Au final, Flavio Cobolli méri­tait aussi de gagner. Il était très, très concentré au deuxième set, et au troi­sième set égale­ment. Nous devons accepter que c’est le sport et nous devons rester positifs. »