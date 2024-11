Alors que l’Espagne affronte les Pays‐Bas en quarts de finale de la Coupe Davis à Malaga ce mardi (à partir de 17h), pour le poten­tiel dernier match de la carrière de Rafael Nadal, ce dernier s’est longue­ment confié avant de faire ses adieux au tennis, dans des propos rapportés par le média madri­lène AS :

« Je ne suis pas inquiet pour la suite de ma vie, j’ai eu des périodes où je ne pouvais pas jouer au tennis à cause de bles­sures. Aujourd’hui, l’ap­proche est diffé­rente. J’accepte de relever le défi d’un chan­ge­ment majeur dans ma vie. Il faut accepter le processus. Je ne sais pas si c’est diffi­cile, mais c’est diffé­rent et il faut respecter le processus. Ce qui me manquera proba­ble­ment le plus, c’est le senti­ment de compé­ti­tion, le fait d’aller sur le terrain et de voir les suppor­ters lors des grands matchs. En fin de compte, c’est l’adré­na­line que l’on ressent pendant, avant et après les matches. J’aurai des choses qui me rendront heureux et me donne­ront d’autres senti­ments, mais cette adré­na­line est diffi­cile à trouver en dehors du sport professionnel. »