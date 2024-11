Alors que Rafael Nadal va faire ses adieux au tennis cette semaine à Malaga, et que l’Espagne affronte les Pays‐Bas en quarts de finale de Coupe Davis ce mardi (à partir de 17h), Roger Federer n’a toujours pas indiqué s’il serait présent. Mais il a écrit une magni­fique lettre pour son ami et ancien rival, qu’il a publiée ce matin sur les réseaux sociaux. Extrait :

« Tu as poussé les choses à un niveau supé­rieur. Tout ton processus. Tous ces rituels. Assembler tes bouteilles d’eau comme des petits soldats en forma­tion, te coiffer, ajuster tes sous-vêtements…Tout cela avec la plus grande inten­sité. Secrètement, j’ai­mais un peu tout ça. Parce que c’était telle­ment unique, c’était telle­ment toi. Et tu sais quoi, Rafa, tu m’as fait appré­cier encore plus le jeu. »

Frissons garantis…