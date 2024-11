Le quoti­dien sportif national L’Equipe a consacré sa Une à Rafael Nadal ce mardi 19 novembre, jour de quart de finale de Coupe Davis entre l’Espagne et les Pays‐Bas pour la dernière compé­ti­tion de la légende espagnole.

Et dans les colonnes du journal, nous pouvons retrouver une chro­nique du septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, qui analyse notam­ment la stra­tégie de Rafa sur le court.

« Rafa ne jouait pas auto­ma­ti­que­ment le coup le plus spec­ta­cu­laire, mais il a très souvent joué le meilleur coup au meilleur moment. Ce qui fait qu’il jouait le point « parfait ». Ça ne veut pas dire qu’il le gagnait auto­ma­ti­que­ment, mais il jouait juste tacti­que­ment. Il tenait l’échange entre ses mains. Roger (Federer) jouait le bon coup pour conclure le point. Rafa, lui, le jouait pour prendre le contrôle de l’échange. Et c’était souvent dès le premier coup de raquette. Face à lui, il fallait défendre parfai­te­ment dès les deux premiers coups. Sinon, le point était perdu. En agis­sant de la sorte, il se rendait le point facile. Et le score n’avait aucune importance. »