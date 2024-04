C’est une infor­ma­tion impor­tante. Adrian a signé un contrat avec un équipementier.

Il s’agit de Celio qui soutient déjà un certain Benoit Paire et Jules Marie. On ne verra plus le joueur fran­çais avec des t‑shirt basiques même si la collec­tion de Celio dans le sport reste assez sobre.

Annonce divine ! @AdrianMannarino n°20 au clas­se­ment ATP rejoint la normal* team avec celio en équi­pe­men­tier.

RDV sur le court dès vendredi 🔥 pic.twitter.com/VCNgeZxo94 — celio be normal (@celio) April 23, 2024

Le slogan de Celio est « Be Normal », cela a du séduire Adrian qui n’aime pas la lumière, ni faire le buzz tout le contraire de Benoit Paire.