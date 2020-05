Interrogé sur l’expérience liée à l’UTR, le coach du joueur polonais Hubert Hurkacz, Craig Boynton est plutôt clair : « De toute évidence, cette pandémie a été très négative mais nous avons transformé le négatif en quelque chose de positif pour nous, cela nous donne le temps de résoudre des problèmes que nous n’aurions pas normalement le temps de régler. C’était génial de jouer pour quelque chose qui était un peu plus que de la fierté. Nous nous sommes tous sentis à nouveau comme des entraîneurs et des joueurs de tennis, nous avions l’impression d’être à nouveau normaux. Et pour vous dire la vérité à l’issue du tournoi, je me suis dit : Quand pouvons-nous recommencer ? ». Il faudra qu’il patiente encore un peu car ce week-end l’UTR accueillera les filles dans les mêmes conditions que les garçons. C’est Alison Riske, 19ème mondial qui sera la Guest star de cette exhibition d’un nouveau genre à cause du Covid-19