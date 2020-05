Selon nos informations, une compétition sur le format de la Hopman Cup va voir le jour en Hongrie et ceci afin de permettre aux joueurs du pays de pouvoir reprendre la compétition. Cette exhibition sera télévisée et il y aura également un Prize money. Le début des « hostilités » est prévu dans deux semaines. Les têtes d’affiche seront Marton Fucsovics et Timea Babos. Il y aura deux groupes de trois équipes et donc un homme et une femme dans chaque équipe. Les matchs se dérouleront dans un format de sets gagnants de 4 jeux.