Le déconfinement bat son plein en Allemagne avec beaucoup d’optimisme et les choses prennent forme avec un engament des meilleurs joueur du pays. La tournée va durer sur sept étapes étalés sur 7 semaines avec plus de 32 joueurs et 24 joueuses engagés.

Il y aura donc des phases qualificatives pour arriver à des finales.

La compétition débutera le 8 juin et se déroulera jusqu’au 26 juillet avec les finales dans dix villes différentes.

Tout sera officiel ce lundi mais on connait déjà les teams masculin et féminin.

Parmi les joueur connus, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk, Cedrik-Marcel Stebe, Yannick Hanfmann, Matthias Bachinger. Chez les dames, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam, Tamara Korpatsch, Mona Barthel.