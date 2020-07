Lors d’une prise de paroles sur Welovetennis.fr, Jean-René Lisnard pointait du doigt le fait que certaines stars tricolores n’avaient pas participé au Challenge Elite FFT construit pour eux et pour tout le tennis de haut niveau tricolore.

Hier, la FFT a communiqué la liste de la troisième et dernière étape. Les seules surprises furent les arrivées de Corentin Moutet et d’Adrian Mannarino. Cela confirme donc les propos du fondateur de l’Elite Tennis Center de Cannes.

Pas de Gaël Monfils, ni de Jo-Wilfried Tsonga ou encore de Jérémy Chardy ainsi qu’Ugo Humbert et dans une moindre mesure de Benoit Paire, touché physiquement sur l’UTS.

L’absence de Jo est étrange puisque son coach Thierry Ascione nous avait confié qu’il y participerait. C’est d’autant plus étonnant que cette troisième étape se déroule chez « lui » à l’académie All In.

Pour Monfils, rien n’a filtré depuis qu’il a déclaré forfait pour l’exhibition de Thiem en Autriche. Quand à Chardy et Humbert, on ne peut pas dire que depuis le confinement ils se soient beaucoup manifestés.

Ce manque d’implication ne donne pas hélas une image très reluisante à notre élite tricolore même s’il est possible que ces absences soient liées à des choix stratégiques ou à une méforme physique. L’idéal aurait été de communiquer plutôt que laisser planer le doute.