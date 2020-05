Christophe Cazuc est connu dans le monde du tennis surtout en Bretagne où il avait créé une académie. Ce coach, sociologue, spécialiste de la performance a subi comme nous tous les conséquences du confinement. Heureusement, cela lui a surtout permis de finir l’ouvrage qui lui tenait à coeur : Balle d’éveil.

Balle d’éveil est un roman de plus de 400 pages qui explique la vie d’un espoir du tennis qui découvre le circuit. Au-delà de l’histoire, c’est l’occasion pour Christophe de partager son savoir sur la formation qui permet de devenir un athlète de haut niveau : « J’ai choisi de créer un personnage pour parvenir à partager mon expérience en tant qu’entraîneur mais aussi pour décrire avec minutie les coulisses de l’anti-chambre des top players. Pour y parvenir, je me suis obligé à avoir une véritable discipline de champion et ce livre a été une vraie thérapie pendant ce confinement. Je me levais à 6H, je courais à 6H30 et puis je bossais sept à huit heures. Cela a été une sacrée aventure. Mon idée est vraiment de faire passer des messages, je ne voulais pas faire un livre sur une méthode car j’estime que le métier d’entraîneur est trop complexe. En créant ce joueur, en lui inventant une vie, des résultats, je peux aborder tous les sujets essentiels qui permettent à un espoir de s’aguerrir, de se perfectionner, de progresser. »

Le livre est disponible en envoyant un mail à balledeveil@yahoo.com au prix de 10 euros.