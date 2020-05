Le live Instagram est devenu LE phénomène du confinement et la pause forcée du circuit mondial. Toutes les stars ont joué, de Roger Federer à Rafael Nadal en passant par Novak Djokovic et surtout par le duo Wawrinka / Paire. A l’initiative des Internationaux de Strasbourg, Pierre-Hugues Herbert (Alsacien d’origine et qui fait partie de l’équipe qui a repris le tournoi WTA) et Caroline Garcia (titrée en 2016 et finaliste en 2019) ont rendez-vous ce mercredi à 18H30 pour se prêter à l’exercice du live Instagram.

LIVE INSTAGRAM@p2hugz & @CaroGarcia



📆 Aujourd'hui 13/05 à 18h30

📷 @WTA_Strasbourg



Nous vous attendons nombreux ce soir pour suivre ce Live Instagram !#RESILIENCE pic.twitter.com/r2SMpvETr7 — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 13, 2020