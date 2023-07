Nommé direc­teur de la mission « Ambition 2024 » en décembre 2022 par la Fédération fran­çaise de tennis afin d’aider le tennis trico­lore à gagner de nouveau, Ivan Ljubicic commence a avoir les oreilles qui sifflent.

En effet, le Croate semble derniè­re­ment plus occupé à parler tennis sur Sky Italia plutôt qu’à super­viser les plus de 14 ans. Un poste de consul­tant qu’il occupe pendant les grands tour­nois et, donc, Wimbledon.

Et après avoir tenu à féli­citer Carlos Alcaraz pour son sacre sur son compte Instagram, l’en­traî­neur croate a été repris de volée par l’an­cien 135e mondial et actuel coach de Constant Lestienne, Julien Varlet.

Ivan tu peux nous parler de la @FFTennis et de tes projets ??? 🙏🙏🙏🙏 Que d’être sur Sky!!!!🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/XxO2VCq38U — Julien Varlet (@JulienVarlet1) July 17, 2023

« Ivan tu peux nous parler de la FFT et de tes projets ? Plutôt que d’être sur Sky », a lancé avec sarcasme celui qui officie pour la French Touch Academy basée au Cap d’Agde.