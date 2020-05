Pour que le retour au tennis se passe dans de bonnes conditions, Rodolphe Gilbert, qui est sociétaire du Rueil Athletic Club (Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine), explique que c’est aussi aux joueurs chevronnés de s’impliquer car ils sont des exemples : « Mon message est simple, je pense que tous les meilleurs joueurs de chaque club doivent se sentir impliqués par ce retour de la pratique et je sais que ce sera le cas dans mon club. Si le 2/6 du club vient jouer cela aura un effet d’entraînement. Je crois beaucoup à ça, dans ma structure, c’est ce que je vais faire. Je me suis quand même surpris dans ce confinement à faire une vidéo de shadow tennis pour la poster sur les réseaux sociaux, cela prouve combien taper dans la balle me manque. C’est le cas pour plein d’autres passionnés, c’est pour cela que cette reprise en douceur doit être réussie. Cela va prendre un peu de temps avant que tout soit « comme avant » mais j’ai confiance, nos clubs sont solides et le tennis reste un jeu magnifique. »