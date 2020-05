Nous avons joint le joueur Corentin Denolly, et il nous a confirmé que le fonds de soutien de l’ITF, ATP et la WTA va venir en aide pour un groupe de 800 joueurs ce qui représente donc 400 messieurs et 400 dames. Cela mettrait donc le « cut » autour de la 500ème place mondiale.

A noter qu’en France, la FFT a expliqué qu’elle viendrait en aide aux joueurs qui ne bénéficieront pas dans ce fonds de soutien. Concernant le fonds « made in Djokovic », l’officialisation ne devrait pas tarder et les joueurs qui vont en bénéficier seront rapidement informés.