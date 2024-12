Alors que les affaires Jannik Sinner et Iga Swiatek ont secoué la planète tennis ces dernières semaines, la ques­tion du dopage revient de plus en plus souvent lors des diffé­rentes inter­views des joueurs du circuit.

Récemment, c’est le Français Arthur Cazaux qui a été inter­rogé à ce sujet par l’ex­cellent Tom Ciaravino de chez First Team. Et le Montpelliérain n’a pas sa langue dans sa poche.

« Comment je le vis ? Je m’en fous un peu des autres. S’il a été dopé à cette période ou non, je m’en fous, je me concentre sur moi‐même, j’ai envie d’être le meilleur joueur possible et j’évite de regarder ce qu’il se passe à côté. Je peux comprendre que ça fasse jaser dans le sens où si on sait qu’il ou elle a été suspendu un ou deux mois et qu’il y a des joueurs qui n’ont pas été contrôlés positif et qui ont juste loupé des tests anti­do­pages, parce qu’il faut savoir que si on loupe trois tests en une année, on est suspendu et il y a plusieurs joueurs qui ont été suspendus plusieurs années alors qu’ils n’ont pas forcé­ment été dopés. Donc je peux comprendre que ça fasse parler à ce niveau‐là. Je ne suis pas là à rentrer dans les débats, ‘Est‐ce qu’ils sont dopés et protégés’, je n’en sais rien et on ne le saura jamais de toute façon. Je pense que c’est mieux de se concen­trer sur soi‐même. »