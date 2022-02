Alors que le match inter­mi­nable de 3h20 de jeu entre Alexander Zverev et Jenson Brooksby est entré dans l’his­toire, non pas à cause de sa durée mais de l’heure à laquelle il s’est terminé (4h55, ndlr), il se pour­rait bien en revanche qu’on tienne un nouveau record concer­nant les trois matchs qui se sont disputés sur le court central mexicain.

En effet, avec des durées respec­tives de 3h13, 3h21 et 3h20 les duels entre Isner et Verdasco, celui entre Kozlov et Dimitrov et enfin celui entre Zverev et Brooksby se sont éter­nisés pendant exac­te­ment 9 heures et 54 minutes. Et à l’af­filée s’il vous plaît !

En tout cas, les spec­ta­teurs qui avaient réservé leur billet pour une journée complète sur « l’Estadio » ce lundi en ont eu pour leur argent.