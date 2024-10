Six mois après avoir mis un terme à sa carrière dans la plus grande des discré­tions, l’an­cienne 26e joueuse mondiale, Camila Giorgi, a récem­ment accordé une inter­view au média italien Verissimo dans laquelle elle répond aux accu­sa­tions de fraude fiscale, de loyers impayés ou encore de vol de la part d’une proprié­taire d’une villa qu’elle aurait loué avec son père.

Et l’ex‐joueuse italienne nie tout en bloc.

« Les problèmes avec le fisc ? Ma famille n’était pas au courant, ils ont été créés par des personnes exté­rieures qui m’ont géré et qui ont fait cela comme un travail. Mon père ne gagnait pas sa vie en faisant cela, il était juste mon forma­teur. Nous n’avons jamais eu peur, nous avons changé les personnes qui nous géraient et main­te­nant nous sommes en règle. Je ne m’at­ten­dais pas à cela. Beaucoup d’idées fausses ont été créées. Ils mettent toujours le nom de mon père au milieu, ce n’est pas toujours de sa faute. Il n’a rien à faire ici. Nous n’avons pas fui pour des raisons fiscales. Je n’ai jamais fui, je n’ai jamais parlé. Nous n’avons pas payé le loyer et nous avons emporté les meubles ? La maison n’avait pas de meubles, nous les avons apportés nous‐mêmes. »