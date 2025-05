Après sa victoire au second tour contre Jesper de Jong (6−3, 1–6, 2–6, 3–6), Alexander Zverev était de passage sur le plateau de TNT Sports. Plus que sa perfor­mance du jour, c’est le garde‐temps qu’il arbo­rait au poignet qui a captivé l’at­ten­tion des animateurs.

Partenaire de l’hor­loger améri­cain Jacob & Co., l’Allemand portait un tout nouveau calibre de la marque. Il s’agis­sait de la Casino Tourbillon, estimée à environ 300 000 $. Comme son nom l’in­dique, la montre reprend l’es­prit des casinos, en incluant le fameux jeu de la roulette, minia­tu­risé, dans le cadran. Un petit bijou original qui attire forcé­ment l’œil.

De bonne humeur, le numéro trois mondial a proposé aux jour­na­listes de jouer au jeu de la roulette. En cas de bon chiffre donné, il s’en­ga­geait à offrir son bijou.

Alexander Zverev had the TNT crew play roulette for a chance to win his $300K watch 😂 pic.twitter.com/qvU0SCZdGU