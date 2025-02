Matteo et Taylor avaient surpris la planète tennis en signant pour la marque alle­mand Boss. On pouvait croire que ce n’était qu’un coup marke­ting comme ce qui avait été fait par le passé par la marque H et M avec Tomas Berdych.

Matteo Berrettini and Taylor Fritz in new Hugo Boss under­wear campaign pic.twitter.com/BUpf8tW3md — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 12, 2025

En fait, Boss a vrai­ment une stra­tégie dans le tennis et le confirme aussi en réali­sant des shoo­ting plutôt osés. Ce n’est pas les fans de ces deux « BG » qui vont se plaindre