Si Matteo Berrettini a défi­ni­ti­ve­ment changé de statut en tant que joueur de tennis l’année dernière en rempor­tant notam­ment le mythque tournoi du Queen’s et en se hissant en finale de Wimbledon, l’Italien a égale­ment passé en cap en ce début de saison 2022 en deve­nant le premier tennisman à signer avec la marque alle­mande Boss.

Une signa­ture qui l’a fait basculer dans une nouvelle dimen­sion média­tique et publi­ci­taire comme il l’ex­plique dans une inter­view pour Tennis.com. « Ma grand‐mère, bien sûr, elle me gâte. Elle pense toujours que je suis le plus bel homme de la planète. Je suppose que toutes les grands‐mères pensent cela des leurs (rires). Mais je n’ai jamais imaginé quelque chose comme cela. Je ne me suis jamais imaginé être sur des panneaux d’af­fi­chage dans le monde entier, dans une si grande campagne pour eux (la marque Boss, ndlr). Ma famille m’en­voie des photos avec mon visage partout. C’est donc très agréable. »