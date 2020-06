« C’est un long match. Peut-être que nous sommes dans le troisième ou le quatrième set. C’est maintenant qu’il faut mettre encore plus d’énergie et de force ». C’est par ces mots que le joueur argentin qui est en rééducation a tenu à s’exprimer sur son compte Instagram. Juan Martin même loin du circuit comprend aisément ce que peuvent endurer les joueurs mais ce message s’adresse aussi à tous ceux qui vivent de l’écosystème sytème et notamment les « professeurs » comme les nomme l’Argentin.



“Este es un partido largo. Tal vez estemos en el tercer o cuarto set. Ahora es cuando más garra y fuerza hay que poner”

Palabras de @delpotrojuan en apoyo a los profesores y más trabajadores del #tenis, en tiempos de crisis por el #coronavirus.

Via @Tenisports pic.twitter.com/1ASoHvoxGg — Sebastián Torok (@sebatorok) June 14, 2020