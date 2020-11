L’an dernier Roger Federer a vécu une tournée en Amérique du Sud particulièrement émouvante. Dans chaque pays, une foule incroyable l’attendait. Le point culminant a eu lieu à Mexico le 24 Novembre lorsque le record du monde des spectateurs a été battu.

Le Suisse s’en souvient bien. C’est pour cela qu’il a fait un petit post sur son compte Instagram en y ajoutant quelques mots : « Il y a un an aujourd’hui, j’ai vécu l’une des expériences les plus fascinantes de ma carrière. Des moments comme ceux-ci continuent à m’inspirer et à dépasser mes limites. Vive le Mexique ».

Le seul « hic » de cette prise de parole, c’est que Roger ne dit pas un petit mot sur Zverev sans qui cette tournée n’aurait pas été possible puisqu’il a participé à toutes les escales.

Certaines mauvaises langues diront que « parler » de Zverev en ce moment n’est pas vraiment politiquement correct. D’autres, défendront logiquement leur idole en expliquant que Roger ne veut pas rajouter de « l’huile sur le feu ». Ce sont eux qui ont probablement raison.