Lors d’un dîner orga­nisé par l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, Richard Gasquet, Adrian Mannarino et David Goffin ont plai­santé sur les décla­ra­tions de Rafael Nadal, connu pour sa prudence et son grand respect envers ses adversaires.

Extrait du dernier dîner UTS avec Richie, Manna et Goffin. 😂



Gasquet : « Nadal, tu as l’im­pres­sion que même s’il joue à 3⁄ 6 , il va devoir faire un bon match. […] Il se dit qu’il va devoir faire un match »



Mannarino : « Very good player.« pic.twitter.com/wLxfg9tje5