Oslava teni­so­vého zlata 🥇 na olym­pi­jském festi­valu v Brně. Bylo to gran­diózní ! 🎉🥳😍❤️🇨🇿



Celebration of gold medal 🥇 at olympic festival in my home­town Brno. It was gran­diose ! 🎉🥳😍❤️🇨🇿#tennis #brno #zlata­me­daile #gold­medal #tokyo2020 @olympijskytym pic.twitter.com/o37H5cTIVP