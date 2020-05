Dans sa savoureuse interview donnée à l’Equipe Magazine, le Brésilien Gustavo Kuerten triple vainqueur du côté de la porte d’Auteuil raconte une anecdote sur son régime alimentaire pendant son Roland-Garros 2000. Cela en dit long sur la préparation physique de l’époque et celle d’aujourd’hui, notamment si l’on prend l’exemple d’un joueur comme Novak Djokovic et son régime très spécial. « Je n’avais le droit de manger de la viande rouge qu’entre les quarts et les demies. Larri (NDLR : Larri Passos , son entraîneur) me l’autorisait car j’avais deux jours de repos. On allait dans un restaurant brésilien (Terra samba) et je pouvais manager du feijao, du riz et de la viande de chez nous. A l’époque, on croyait que la viande rouge était plus lourde à digérer. On était encore un peu des amateurs sur la question de la nutrition, on bricolait »