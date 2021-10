Invités sur les instal­la­tions de la Mouratoglou Academy, près de Nice, Novak Djokovic et Daniil Medvedev se sont entraînés ensemble durant deux heures environ avant que les deux hommes ne disputent un set remporté par le Russe au jeu décisif 7–6(3).

D’après les infor­ma­tions rappor­tées par Tennis Majors, les deux hommes se sont livrés à une séance d’entrainement à huis clos chaleu­reuse mais intense sous les yeux d’une dizaine de privi­lé­gies dont le sélec­tion­neur de l’équipe de France de foot­ball, Didier Deschamps, présent sur place à l’initiative d’un sponsor commun entre lui et Djokovic.

Toujours d’après Tennis Majors, le niveau de jeu entre le Russe et le Serbe a parfois été épous­tou­flant. Ce dernier, qui n’a plus joué en compé­ti­tion offi­cielle depuis sa finale perdue face à Daniil à New‐York, est apparu très concentré sur son jeu et ses sensations.

De très bon augure à quatre jours du début du Masters 1000 de Paris où les deux hommes seront les deux premières têtes de série du tournoi et qu’ils pour­raient se retrouver, une nouvelle fois, en finale.