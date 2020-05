L’information n’a pas fait les gros titres et c’est bien normal. Pourtant Jack Sock a officialisé sa date de mariage sur son compte Instagram et cette grande fête aura lieu en décembre. Il a aussi confirmé que ses deux témoins seraient John Isner et Nick Kyrgios. L’Australien va donc devoir trouver un costard pour honorer l’un des ses meilleurs amis du circuit avec lequel d’ailleurs il joue souvent en double. Cela nous changera de ses maillots extra large des franchises de NBA.