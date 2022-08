Pete Sampras : « Je ne pense pas qu’il faille changer sa personnalité pour gagner plus d’argent. Tout dans mon attitude a été conforme aux valeurs qu’on m’avait inculquées »

L’Equipe Magazine a eu la riche idée d’aller rencontre Pete Sampras qui s’ex­prime rare­ment. L’entretien est riche et inté­res­sant. On vous a sélec­tionné plusieurs « pépites » mais on vous conseille vive­ment de lire l’in­té­gra­lité de l’in­ter­view. Le premier extrait est au sujet de son carac­tère sur le court car on lui a souvent reproché de ne pas être très expressif, c’est le moins que l’on puisse dire.

« J’ai toujours été réservé, plus Borg ou Edberg que McEnroe ou Connors. La seule vérité qui comp­tait pour moi était celle du terrain. Mon atti­tude sur le court était à l’image de ma person­na­lité et de mon idée de ce sport. Là encore, je n’ai aucun regret. Je ne pense pas qu’il faille changer sa person­na­lité pour gagner plus d’argent. Tout dans mon atti­tude a été conforme aux valeurs qu’on m’avait incul­quées. Aujourd’hui, les joueurs sont très expres­sifs. « Tais‐toi et joue » aurait pu être mon mantra »