Interrogé dans les colonnes de L’Equipe sur sa reprise hier à Roland-Garros, le Nordiste a évoqué à sa manière l’idée le huis clos avec un vrai inconvénient en terme de logistique : « Je n’imagine pas du tout jouer un match sur le central à huis clos. Dans ce cas, autant ne pas jouer sur les grands courts. Et sans ramasseurs de balles, sur un court comme le Chatrier, on va passer plus de temps à chercher les balles qu’à jouer des points, mais si c’est la seule solution… »

On l’a compris, le huis clos fait encore débat même s’il y a aussi la raison qui devrait l’emporter dans le cas ou par exemple ce serait un passage obligé avant de revenir à un circuit plus classique.