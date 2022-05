Lors de ses commen­taires sur Be In Sport, Fabrice Santoro nous distille toujours des petites anec­dotes dont il a le secret. Ce samedi, lors du duel entre Swiatek et Sabalenka, « Battling Fab » nous a sorti une petite pépite.

« Un jour, Safin m’a demandé les clefs de mon appar­te­ment car il m’a expliqué qu’il en était quelque part aussi le proprié­taire, cela m’a fait beau­coup rire » a expliqué le Toulonnais.

En fait Marat qui a perdu 7 fois en 9 rencontres face au Tricolore consi­dé­rait donc que ses défaites avaient juste permis à Fabrice se « s’enrichir. »

Son duet­tiste au micro a beau­coup ri mais a surtout voulu savoir si Fabrice avait cédé. « Non, je ne lui ai pas donné les clefs, j’avais trop peur qu’il se venge (rires) »