Comme par hasard, le papa de Novak a révélé hier aux médias serbes les échanges qu’il a eu avec son fils avant que son fils ne décide de partir aux Jeux Olympiques.

Srdjan Djokovic a carré­ment lu ce qu’il avait écrit à Nole : « Novak, je ne pense pas que tu dois aller à Tokyo de quelque façon que ce soit. C’est un long chemin, dans une autre région, il n’y a pas de spec­ta­teurs, vous devrez à nouveau traverser une quaran­taine. Je pense juste que tu devrais dire « pas des Jeux olym­piques sans spec­ta­teurs. Papa t’aime ».

Un sms auquel a répondu le numéro un mondial avec convic­tion : « Bien sûr, ton avis compte beau­coup pour moi, papa. Je voulais prendre trois ou quatre jours pour voir comment mon corps est. Je récu­père toujours vite. Donc ce n’est pas grave. Le patrio­tisme est très fort dans mon cœur et dans ma tête, papa. Tu me connais, quand il s’agit de la Serbie, je pleure et je ne lui tourne pas le dos »