L’exercice du podcast peut révéler quelques pépites. Daren Cahill, coach australien émérite, s’est prêté au jeu chez nos confrères de Racquet Magazine, magazine de référence.

Daren explique avec beaucoup d’humour comment il a finalement décidé contre l’avis de sa femme d’accepter de coacher André Agassi alors que sa compagne rêvait qu’il s’occupe de Marat Safin.

C’était d’autant plus possible que le joueur russe lui avait fait la demande juste avant le Kid’s de Las Vegas. « Agassi est vieux et il se dandine comme un canard » avait expliqué Victoria pour convaincre son mari, avant de vanter les mérites de Marat : « Ce mec est tellement chaud, tellement chaud ! Mes amis et moi avons des billets pour tous ses matchs. Tu dois accepter ce boulot ! « .

Finalement Daren a évité le « pire » et a préféré signer avec André.

Son choix a été le bon car il a permis notamment à Agassi de remporter l’Open d’Australie en 2003, ce sera le 8ème et dernier titre du Grand Chelem pour l’Américain.