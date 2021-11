Absent des courts depuis le 9 mars dernier suite à une grosse opéra­tion au pied gauche, Stan Wawrinka, qui a quitté son plâtre le 6 aôur dernier, s’en­traîne au Camp des Loges depuis cette date, les instal­la­tions du club de foot­ball du Paris‐Saint‐Germain.

Et comme nous le révèle ce mardi nos confrères du Parisien, la présence du Suisse est en grande partie due à la proxi­mité de celui‐ci avec le président du club, Nasser Al‐Khelaïfi, qui est aussi patron du tournoi ATP 250 de Doha que Stan connaît bien pour avoir fait finale en 2007 et pour y parti­ciper régulièrement.

Ainsi, et comme vous pouvez le voir sur les nombreuses vidéos Instagram que le joueur partage, Stan The Man ne quitte quasi­ment jamais le Camp des Loges où il se prépare comme un forcené pour la saison prochaine. Tout cela alors qu’il aura 37 ans le 28 mars prochain. Comme son compa­triote et ami Roger Federer, Wawrinka ne semble pas encore prêt à ranger les raquettes dans le placard.