Aux commen­taires de l’af­fiche de ce deuxième tour des Jeux Olympiques de Paris, le 60e duel entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, Justine Henin a résumé la domi­na­tion du Serbe lors de la première manche (6−1, en 39 minutes).

« Djokovic est en totale maîtrise. On pouvait imaginer que physi­que­ment, il pren­drait le dessus. Il ne se laisse pas rattraper par le contexte parti­cu­lier de ces retrou­vailles ici au deuxième tour, compte tenu de toute leur histoires, leurs confron­ta­tions et leurs souve­nirs. Cette riva­lité les a poussés chaque moment toujours un peu plus loin. Je ne vais quand même pas vous dire que je suis 100% opti­miste pour Rafa… »