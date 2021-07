Vainqueur dans une chaleur tota­le­ment étouf­fante de Bublik (6–4, 7–6 (8)), Daniil Medvedev s’est arraché pour atteindre le second tour.

Durant tout ce duel, il a cherché du « frais » pour tenter de rester physi­que­ment effi­cace. A l’issue de son succès, il a expliqué que ce tournoi va sûre­ment faire beau­coup de victimes de la chaleur : « Je pense que, comme ils le font au Mexique, les matchs devraient peut‐être commencer vers 18 heures, car la chaleur devient en réalité beau­coup plus légère. Le fait que nous n’ayons qu’une minute entre les chan­ge­ments est une blague. Je pense que si vous demandez à 200 joueurs de tennis ici, 195 diront que c’est une blague et que cela devrait être 1min30 comme dans les tour­nois asia­tiques. Je pense qu’il y a aura beau­coup de crises de crampes, et des inso­la­tions aussi. Mais je ne veux pas me lamenter ou criti­quer ces condi­tions, c’est comme cela. De toute façon, le tennis est toujours une lutte, un combat contre soi même »