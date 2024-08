Ancien entraî­neur de Novak Djokovic, Nikola Pilic n’a pas apprécié les rumeurs disant que le Serbe n’avait en fait pas subi d’opé­ra­tions après son forfait à Roland Garros, expli­quant son retour en forme si rapide.

Dans une inter­view accordée à Tennis Magazin, le Croate a expliqué qu’il était clair que Novak avait eu recours à la chirurgie, et que sans cette opéra­tion, il n’y avait que peu de chances de le revoir sur un court de tennis dans les semaines à venir.

« Oui. Il a eu des problèmes à Roland‐Garros. Par exemple, j’ai pu voir qu’une jambe était plus molle que l’autre. Heureusement, il avait autour de lui tous les méde­cins en qui il avait confiance à Paris. Il a ensuite subi cette opéra­tion et son genou s’est beau­coup amélioré. Il est certes un peu plus lent que d’ha­bi­tude, mais sans cette petite opéra­tion, il n’au­rait pas pu conti­nuer. Novak a travaillé sur cette jambe du matin au soir pour retrouver la forme. C’est pour­quoi je suis très heureux qu’il ait gagné. Je n’ai pas été surpris que Djokovic remporte la médaille d’or. »