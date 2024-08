Si la finale des Jeux Olympiques restera dans l’his­toire l’un des meilleurs affron­te­ments entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, il ne faut pas néan­moins oublier leur duel lors de la finale du Masters 1000 de Cincinnati en 2023.

Un match abso­lu­ment dingue qui aura durer 3h49 et qui restera dans la légende. Alcaraz s’ap­prête juste­ment à faire son retour à Cincinnati et s’est exprimé pour Tennis TV sur cette finale de l’édi­tion 2023, et ce qu’il en avait retenu.

« Evidemment je me souviens du tournoi de l’année dernière. J’ai de très bon souve­nirs de ce tournoi, je ne vais pas mentir. Bien sûr un peu dommage pour cette finale. Mais c’était un moment très utile dans ma carrière. Juste pour apprendre de cette défaite et essayer d’être meilleur après ça. Aujourd’hui, c’est un nouveau tournoi, et je veux penser à cette semaine et essayer de me préparer du mieux que je peux. Je vais essayer d’être meilleur que l’année dernière. »