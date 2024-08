Vainqueur d’une rencontre monu­men­tale face à Carlos Alcaraz en finale des Jeux Olympiques de Paris, Novak Djokovic a remporté la première médaille d’or olym­pique de sa carrière, celle qui manquait tant à son palmarès.

Après avoir désor­mais tout gagné, le Serbe semblait vrai­ment apaisé lors de son inter­view d’après match.

« Le puzzle est‐il complet main­te­nant ? Oui, il l’est. Oui, c’est vrai que je peux être très dur avec moi‐même. C’est l’un de mes plus gros combats inté­rieurs. Je me bats avec moi et avec cette impres­sion de ne pas en avoir fait assez dans ma vie, sur le court et en dehors. C’est donc une grande leçon pour moi. Je suis très recon­nais­sant d’avoir la chance de remporter une médaille d’or histo­rique pour mon pays. De battre tous les records. Est‐ce assez main­te­nant ? Je pense. »