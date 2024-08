L’année 2024 d’Andrey Rublev est une année assez compli­quée à passer. Malgré un coup d’éclat et une victoire inat­tendue au Masters 1000 de Madrid, le Russe n’ar­rive toujours pas à dépasser son plafond de verre des quarts de finale en Grand Chelem, et est déce­vant sur de nombreux autres tournois.

Lui qui pouvait concourir aux Jeux Olympiques de Paris a fina­le­ment préféré ne pas y parti­ciper et se concen­trer sur l’ob­jectif d’en­granger des points ATP, ce qui peut évidem­ment faire débattre étant donné son poten­tiel sur terre battue.

Présent cette semaine à Montréal, Rublev a expliqué à l’ATP pour­quoi il avait jugé plus bon pour lui de ne pas se rendre à Paris.

« C’était une déci­sion compli­quée car je voulais les faire, je l’avais prévu et j’étais vrai­ment impa­tient d’y être. Mais si l’on parle de ma carrière ATP, c’était la bonne déci­sion, parce que j’ai encore besoin de trouver mon jeu, d’amé­liorer ma menta­lité. La réalité est peut‐être dure, mais il faut avouer que pour les Jeux Olympiques, je n’étais pas prêt menta­le­ment. Il suffit de voir mes résul­tats à Roland Garros et à Wimbledon. Je ne peux pas conti­nuer à faire la même chose et espérer des résul­tats différents. »