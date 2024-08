Emma Raducanu revient de plus en plus en forme depuis le début de l’année 2024, et semble capable de retrouver le niveau qu’elle avait affiché lors de sa victoire à l’US Open 2021.

Le travail pour aller battre les toutes meilleures joueuses du circuit WTA est encore long et la Britannique va devoir faire preuve de patience, mais lors d’une inter­view avec Marie Claire UK, la jeune joueuse n’a pas caché ses objec­tifs, aussi bien à court terme que sur le long terme.

Et on peut dire qu’elle a de l’ambition.

« À long terme, je veux gagner Wimbledon. C’est mon objectif numéro un. Mais à court terme, je veux juste rester en bonne santé et améliorer mes compé­tences. Travailler sur leur déve­lop­pe­ment réel plutôt que sur des résul­tats immé­diats – c’est ma prio­rité en ce moment. »