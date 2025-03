Andrey Rublev vient d’an­noncer l’ar­rivée de la légende Marat Safin dans son équipe, et ce n’est pas la seule grosse nouvelle du jour. En effet, Tennis365 rapporte que Mark Petchey devrait coacher Emma Raducanu à Wimbledon. L’ex‐joueur Britannique, consul­tant pour Tennis Channel, aurait eu le feu vert pour entraîner la jeune star de son pays. Petchey a déjà eu ces derniers mois des propos louant les mérites de Raducanu.

« Il ne fait aucun doute qu’elle est incom­prise. S’il exis­tait une épreuve olym­pique pour enté­riner les athlètes promet­teurs qui n’ont pas confirmé leur poten­tiel, en tant que nation, la Grande‐Bretagne rempor­te­rait la médaille d’or tous les quatre ans. Sa person­na­lité est bien plus riche et elle a telle­ment d’autres centres d’intérêt que les gens ne réalisent pas Elle n’est pas arro­gante, mais il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi pour exister et survivre. Et encore plus pour s’épa­nouir. Le tennis est un envi­ron­ne­ment impi­toyable et hostile où, lors d’un Grand Chelem, vous avez 127 autres joueurs qui veulent abso­lu­ment vous casser la tête. »