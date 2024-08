Après un très bon tournoi olym­pique, lors duquel il a gagné la médaille de bronze du double mixte, Félix Auger‐Aliassime s’est incliné dès le premier tour à Montréal, chez lui, face à un bon Flavio Cobolli (6−3, 6–2)

Une défaite plutôt logique compte tenu du chan­ge­ment de surface très rapide entre les deux tour­nois, mais toute­fois déce­vante pour le Canadien, qui s’était installé dans une bonne dynamique.

Comme il l’a expliqué à la suite de son match, il n’a pas d’ex­cuse pour justi­fier cette sèche défaite.

« Bien sûr, je ne peux pas dire que j’étais aussi frais que je l’au­rais souhaité, ni physi­que­ment ni menta­le­ment. C’était assez compliqué de tout gérer, mais ce n’est pas une excuse. Je ne peux pas venir ici et m’as­seoir là et dire que j’au­rais dû faire ceci ou cela. Dès le début, je savais que ce serait un défi, les choses ne se sont pas dérou­lées comme je l’avais souhaité, alors j’ai dû l’ac­cepter et aller de l’avant. Je dirais que la prin­ci­pale raison de cette défaite était mon service. Mon service ce soir était terrible, c’était très diffi­cile, je ne pouvais tout simple­ment pas le contrôler. Il est temps de s’améliorer. »