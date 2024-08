Lauréat de son premier titre olym­pique en carrière après une finale de très haut niveau face à Carlos Alcaraz à Paris, Novak Djokovic a reçu une véri­table pluie d’hom­mages de la part des fans, joueurs et autres médias.

À ce propos, la chaîne anglaise Eurosport a été contrainte de s’ex­cuser auprès du cham­pion serbe après avoir confondu le drapeau de la Serbie avec celui de la Croatie lors d’une publi­ca­tion sur les réseaux sociaux. Mais faute avouée est à moitié pardonnée comme l’on dit.

« Nous regret­tons profon­dé­ment l’er­reur qui a été commise lors du choix d’une émoti­cône de drapeau à publier sur un réseau social et nous nous excu­sons sincè­re­ment. Une fois de plus, nous féli­ci­tons Novak pour un moment véri­ta­ble­ment histo­rique pour lui et son pays. »