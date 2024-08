Alors que la céré­monie d’ou­ver­ture des Jeux Olympiques de Paris a énor­mé­ment fait réagir dans le monde entier avec des réac­tions allant de l’ad­mi­ra­tion au blas­phème, Toni Nadal, dans une chro­nique réalisée pour le quoti­dien espa­gnol, El Pais, s’est montrée assez critique notam­ment concer­nant la première partie de celle‐ci.

« Les échos de la céré­monie d’ou­ver­ture, non sans polé­mique, des Jeux Olympiques sont désor­mais éteints, où, à mon avis personnel et au‐delà des éven­tuelles offenses qui ont été expri­mées, Paris a manqué l’oc­ca­sion de reven­di­quer le statut bien mérité pour lequel elle est reconnue et admirée depuis de nombreuses années : classe, élégance et bon goût. Malgré tout, le cadre incom­pa­rable, certains moments forts, comme le final avec la magni­fique pres­ta­tion de Céline Dion ou les derniers relais qui ont culminé avec l’al­lu­mage du feu olym­pique, reste­ront certai­ne­ment dans les mémoires. »