Alexander Zverev est sur l’olympe. Médaillé d’or en simple aux Jeux olym­piques de Tokyo après une victoire face au Russe Karen Khachanov en finale (6–3, 6–1), le joueur alle­mand a tenté de décrire ce qu’il ressentait.

« Mes quatre derniers sets ont été plutôt… corrects, disons (sourire). Non, c’est incom­pa­rable. C’est beau­coup plus grand que tout le reste dans le sport, en parti­cu­lier en tennis. Oui, j’ai gagné le Masters de Londres mais, pour moi, une médaille d’or a une valeur ines­ti­mable. Tu ne joues pas seule­ment pour toi, mais pour tout ton pays, pour tous les gens en Allemagne, pour tous les gens au village. C’est un senti­ment incroyable. Il n’y a rien de plus fort dont je pouvais rêver. Ce que je ressens en ce moment, et ce que je ressen­tirai sans doute encore dans quelques jours, je ne peux le comparer à rien d’autre. »