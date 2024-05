La Laver Cup, créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick, attire toujours autant de cadors. Cette année, les capi­taines de l’équipe euro­péenne Bjorn Borg, et de l’équipe reste du monde, John McEnroe, se livre­ront une dernière bataille à Berlin (du 20 au 22 septembre).

En poste depuis la première édition, John McEnroe a déjà un succes­seur tout désigné, et pas des moindres. L’organisation du tournoi a annoncé que l’oc­tuple cham­pion du Grand Chelem, André Agassi sera le nouveau capi­taine, à partir de l’édi­tion 2025 qui aura lieu à San Francisco.

Sur le site de la compé­ti­tion, le cham­pion Olympique de 1996 a partagé sa joie d’en­tamer cette nouvelle aventure.

« Je suis vrai­ment honoré d’ac­cepter l’in­vi­ta­tion et de devenir le capi­taine de la Team World de la Laver Cup. Le niveau compé­titif de la Laver Cup est hors du commun et il est facile de comprendre pour­quoi. Vous êtes là avec l’équipe, vos pairs, les gars que vous respectez et tout le monde a une respon­sa­bi­lité. Pour moi, la clé sera de comprendre et de gérer les besoins des joueurs tout au long de l’année et de vrai­ment les connaître afin de pouvoir sélec­tionner les matchs qui nous donne­ront les meilleures chances de remporter des victoires et de remporter la Laver Cup. J’espère pouvoir établir des rela­tions, du respect et de la confiance avec les joueurs, comme John l’a fait et j’ai hâte d’as­sumer ce rôle, ce n’est pas un rôle que je prends à la légère. »

Andre Agassi (@AndreAgassi) is ready to lead Team World to victory when he takes over as Captain for Laver Cup 2025. pic.twitter.com/wd2QW8bcmm — Laver Cup (@LaverCup) May 22, 2024

A noter que le succes­seur de Bjorn Borg à la tête de la Team Europe devrait être annoncé dans les prochains jours. Et certains obser­va­teurs imaginent déjà Roger Federer dans cette position.