En manque de repères, avec une prépa­ra­tion sur terre battue loin des attentes, Novak Djokovic a décidé de s’ali­gner sur l’ATP 250 de Genève pour conclure sa prépa­ra­tion à Roland‐Garros (26 mai au 9 juin).

Le double fina­liste sur la terre battue pari­sienne, Alex Corretja, y voit une formi­dable qualité d’adap­ta­tion du Serbe. Dans les colonnes de Relevo, il rappelle que le « Djoker » a déjà proposé ce type de prépa­ra­tion, avant de connaître le succès sur les grandes échéances de la saison.

« Nole est trop intel­li­gent et connaît trop bien son corps et son tennis pour que nous ayons des doutes à son sujet. Je pense qu’il s’est préservé tout au long de la saison. Il est conscient qu’il est plus âgé et qu’un été de tennis infernal l’at­tend, à commencer par Roland‐Garros, les Jeux, Wimbledon au milieu, et aussi l’US Open… Au contraire, ce qu’il montre en allant à Genève, c’est qu’il se dit ‘hé, le rythme que je n’ai pas pris dans les tour­nois précé­dents, je vais le cher­cher main­te­nant’. Il y a quelques années, il a fait la même chose (en 2021, ndlr). Il est allé à Belgrade juste avant Roland Garros, a joué, a gagné Belgrade et a fini par remporter Roland‐Garros. Il faut se préparer au fur et à mesure de la saison. »